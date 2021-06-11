Путин дал первое за три года интервью американскому телевидению

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин дал первое за примерно три года интервью американскому телевидению, первые отрывки выйдут в эфир на канале NBC News в ночь на субботу.

На одной из страниц телеканала в твиттере поясняется, что полная версия интервью будет показана 14 июня. Таким образом, оно выйдет в эфир в США за два дня до встречи Путина с американским президентом Джо Байденом в Женеве. Саммит с Байденом запланирован на 16 июня.

До этого Путин давал интервью американскому телеканалу Fox News в 2018 году, когда президентом США был Дональд Трамп. Весной президент РФ беседовал с журналисткой Мегин Келли. Затем, уже летом, интервью у него взял журналист Fox News Крис Уоллес.

В этот раз он дал интервью корреспонденту NBC News Киру Симмонсу.

Симмонс - британский журналист. Свою карьеру начинал на родине, затем - перебрался в США.