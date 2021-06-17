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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 177 млн

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга составило 177 040 221, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса от связанных с COVID-19 заболеваний умерло 3 832 997 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 498 506 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 600 653 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 700 313, а общее число умерших от последствий заражения составило 381 903.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 628 588 заболевших и умерло 493 693 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 493,8. В США на 1 млн жителей скончался 1 851 человек, в Индии - 274, в Бразилии - 2 308.

Хроника коронавируса. Июнь.

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