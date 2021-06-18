Что случилось этой ночью: пятница, 18 июня

Удары по военным объектам ХАМАС со стороны Израиля, назначение даты выборов в Госдуму, победа сборной Нидерландов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за несоблюдения мер предосторожности. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, тотальный "нигилизм" россиян к противоковидным мерам и увеличение уровня миграции привели к резкому росту заболеваемости. Она уточнила, что Москва и Московская область лидируют по интенсивности прироста случаев инфицирования. По словам Поповой, "учитывая вот такую ситуацию, нужно максимально сократить количество контактов" и ввести обязательную вакцинацию отдельных групп граждан, которые постоянно контактируют с людьми.

- Путин назначил выборы в Государственную Думу на 19 сентября 2021 года. Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 17 июня.

- Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам ХАМАС в ответ на запущенные оттуда воздушные шары с зажигательной смесью. Отмечается, что израильская армия "повысила свою готовность к различным сценариям и будет продолжать наносить удары по террористическим целям ХАМАСа в Газе".

- Губернатор Петербурга назвал ситуацию с COVID-19 в городе непростой, так как темпы вакцинации в Петербурге уступают динамике поставок вакцины. Александр Беглов сообщил, что в городе возросла скорость передачи вируса. По его словам, значительную долю в категории больных составляют молодые люди, которые зачастую игнорируют возможность вакцинироваться и поздно обращаются к врачам.

- Заслуженный артист России Андрей Егоров умер на 52-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра Российской Армии, в котором актер проработал с 1993 года.

- Сборная Нидерландов победила Австрию и досрочно вышла в плей-офф со счетом 2:0. Нидерландская команда набрала 6 очков в двух матчах, лидирует в группе С. Она досрочно завоевала путевку в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.