Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам ХАМАС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по военным объектам ХАМАС в ответ на запущенные оттуда воздушные шары с зажигательной смесью.

"В ответ на воздушные шары с зажигательной смесью, запущенные из Газы в Израиль, мы нанесли удары по военным объектам и ракетной пусковой площадке, принадлежащей ХАМАСу в Газе", - сообщили израильские военные в своем твиттере.

In response to arson balloons launched from Gaza into Israel, we struck military compounds and a rocket launch site belonging to Hamas in Gaza.



The IDF has increased its readiness for various scenarios & will continue to strike Hamas terror targets in Gaza. pic.twitter.com/awnCMTcSD9 — Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2021

Отмечается, что армия обороны Израиля "повысила свою готовность к различным сценариям и будет продолжать наносить удары по террористическим целям ХАМАСа в Газе".

Рано утром в пятницу на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Как уточнили израильские военные: " Сирены, которые звучали на юге Израиля, были вызваны приближающимся огнем, а не ракетами из Газы в сторону Израиля".

ХАМАС ранее выступил с угрозами принять меры в ответ на марш израильских националистов во вторник по Восточному Иерусалиму. Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предупредил, что правительство не намерено терпеть пуски зажигательных воздушных шаров и должно принять ответные меры, равносильные реакции на ракетные пуски ХАМАС.

Нынешний авиаудар Израиля по сектору Газа стал вторым после вступления в силу режима прекращения огня 21 мая после 11-дневных боевых действий.

С 10 по 21 мая из сектора Газа по израильской территории было пущено более 4 тыс. ракет. В результате ответных действий Израиля погибло более 250 палестинцев, в том числе женщины и дети, почти 2 тыс. получили ранения. В Израиле жертвами ракетных обстрелов стали 12 человек, около 50 были ранены.