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Саудовцы, причастные к убийству Хашкаджи, прошли подготовку в США

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Четверо саудовцев, участвовавших в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 году, прошли боевую подготовку в США по контракту, утвержденному Госдепартаментом, сообщила во вторник газета The New York Times.

По данным издания, базирующаяся в Арканзасе охранная компания Tier 1 Group провела обучение четырех саудовцев.

Как сообщается, обучение включало "безопасную стрельбу" и "противодействие нападению", носило оборонительный характер и было разработано для лучшей защиты саудовских лидеров.

По словам одного осведомленного источника издания, обучение также включало работу по наблюдению и ближнему бою.

Исполнительный директор компании Cerberus Capital Management Луис Бремер, которой принадлежит охранная компания, подтвердил факт прохождения обучения. Однако отметил, что обучение не было "связано с их последующими отвратительными действиями".

Он уточнил, что обзор, проведенный группой Tier 1 в марте 2019 года, "не выявил никаких нарушений со стороны компании и подтвердил, что установленная учебная программа обучения не была связана с убийством Джамаля Хашкаджи".

Издание отмечает, что Госдепартамент первоначально предоставил лицензию на военизированную подготовку королевской гвардии Саудовской Аравии, начиная с 2014 года, во время администрации Барака Обамы. Обучение продолжалось, по крайней мере, в течение первого года президентства бывшего президента Дональда Трампа, уточнила газета.

Между тем, представитель госдепа Нед Прайс отказался подтвердить факт выдачи лицензии.

Хашкаджи был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

В рассекреченном докладе разведки США, опубликованном в феврале, говорилось, что операцию, в рамках которой был убит журналист, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии.

США Саудовская Аравия Джамаль Хашкаджи Tier 1 Group

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