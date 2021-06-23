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Президент Moderna рассказал о планах по улучшению вакцины

Президент Moderna рассказал о планах по улучшению вакцины
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Moderna Стивен Хоге дал интервью Associated Press, в котором рассказал о планах по улучшению вакцины от коронавируса.

Хроника коронавируса. Июнь.

По его словам, компания увеличит эффективность препарата в четвертом квартале этого года.

Хоге указал, что первый вариант вакцины Moderna изготовили за пять месяцев, при этом было проведено множество клинических испытаний. На вопрос о сроке разработки препарата против новых штаммов COVID-19 он пояснил, что сейчас компании не нужно будет делать длительные тесты, а значит это займет около трех месяцев.

Глава Moderna также рассказал, что корпорация занимается препаратами от гриппа, цитомегаловирусов и ВИЧ-инфекции, рака и болезней сердца. Хоге озвучил планы, что через 10 лет его компания сосредоточится борьбе с раком, инфекционными и аутоимунными заболеваниями.

Сейчас компания ожидает одобрения для применения своего препарата среди подростков. Для этого она подала запрос в Европейское агентство лекарственных средства (ЕМА).

Европейские СМИ отмечают, что в случае одобрения ЕМА этой вакцины, она станет вторым препаратом, разрешенным в ЕС для вакцинирования подростков. В мае европейский регулятор дал разрешение на применение вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.

Ранее Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июня 2021 годаПандемия коронавируса
США Moderna Стивен Хоге коронавирус

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