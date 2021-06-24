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Эрдоган поблагодарил Путина за возобновление полетов между РФ и Турцией

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. "Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона", - сообщили в пресс-службе.

При рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии "подчеркнуто важное значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряженности в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками".

Как отметили в Кремле, Путин также "поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с президентом США Джозефом Байденом".

Условлено о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях, добавили в пресс-службе.

Авиасообщение между РФ с Турцией, ограниченное 15 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, было возобновлено в полном объеме 22 июня. Рейсы, в том числе чартерные, можно выполнять из 32 городов.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Коронавирус Владимир Путин

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