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Чартерные авиарейсы в Турцию возобновлены из Хабаровска

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Первый, после снятия ограничений, рейс в Турцию осуществлен из международного аэропорта Хабаровск, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта.

"Ранним утром воздушное судно авиакомпании Azur Air с 121 пассажиром на борту отправилось из аэропорта Хабаровск в Анталью с промежуточной посадкой в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в дальнейшем рейсы из Хабаровска в Турцию будут прямыми. Авиакомпания намерена их осуществлять еженедельно, по четвергам, лайнером Boeing 767-300. Отдельно подчеркивается, что полеты в Турцию производятся в рамках соглашений авиакомпании с туроператором Anex Tour.

Кроме того, с 6 июля прямые рейсы в Анталью из Хабаровска будет выполнять и авиакомпания Nordwind совместно с туроператором Pegas Touristik. Запланированы рейсы один раз в две недели, по вторникам, на самолете Boeing 777-200.

Пресс-служба аэропорта уточняет, что для пассажиров, которые не переболели коронавирусом и не поставили прививку, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста. Он должен был сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Турцию.

"На справке должен быть QR-код. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом вакцины должно пройти не менее чем 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, регулярное авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня. Вылеты туда разрешены из 32 городов России, в том числе и из Хабаровска. Город был включен в этот список с 8 февраля 2021 года.

Турция Хабаровск Azur Air Anex Tour

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