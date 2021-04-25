Иран запустил серийное производство собственной вакцины от COVID-19
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Иране началось серийное производство собственной вакцины от COVID-19 COVIRAN, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.
Агентство отмечает, что сейчас испытания этой вакцины находятся на третьем этапе, однако ее уже начали вводить добровольцам.
По словам главы Научного совета по коронавирусу Мохаммада Мохбира, до сентября планируется произвести более 30 млн доз вакцины COVIRAN, в том числе 1 млн доз - в мае, 3,5 млн - в июне, 12 млн - в июле и 15 млн - в августе.
В Иране запустили серийное производство отечественной вакцины COVIRAN Bereket #Иран #COVID19 #COVIRANBerekethttps://t.co/OfimH2JKTI pic.twitter.com/pBY2PcxJe9— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) April 25, 2021
Впервые Иран испытал на человеке вакцину COVIRAN 29 декабря прошлого года, после чего было объявлено об успешных результатах.