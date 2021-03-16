Иранскую вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Иран объявил о начале клинических испытаний на людях своей вакцины от коронавируса "Фахра", названной в память об убитом ученом Мохсене Фахризаде, сообщает телеканал Press TV.

"Тесты на животных вакцины "Фахра" показали исключительную эффективность, и испытания на людях начинаются сегодня", - сказал министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

Фахризаде, в убийстве которого Тегеран обвиняет Израиль, возглавлял исследовательский центр министерства обороны Ирана, разрабатывающий вакцину. Сын ученого сделал прививку одним из первых. До этого вакцину протестировали на более чем 650 животных разных видов, включая мышей, кроликов, морских свинок и обезьян.

Власти уже начали проектировать и строить фабрику для массового производства препарата и надеются, что она заработает летом.

Иран к настоящему времени импортировал 1 млн 260 тыс. доз вакцины от коронавируса из России, Китая, Индии и Кубы. С начала пандемии COVID-19 в стране заразились более 1,7 млн человек, более 61 тыс. умерли.

Иранские СМИ 27 ноября 2020 года сообщили, что Фахризаде стал жертвой террористов. По данным местного телеканала Press TV, отличительные знаки и характеристики вооружения, которое применялось при нападении на ученого, указывали на его производство в Израиле. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к убийству Фахризаде.