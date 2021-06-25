Постпред РФ при ЕС счел, что Евросоюз не готов к нормализации отношений с Россией

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Политической воли для нормализации отношений с Россией у Евросоюза пока нет, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов по итогам обсуждения на саммите ЕС отношений с Россией.

"Пока никакого положительного результата этой дискуссии не видно. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Чижов в пятницу журналистам.

По его словам, декларации о том, что каналы диалога остаются открытыми, произносятся не первый раз, "но для нормализации наших отношений этого мало - нужна политическая воля со стороны партнеров переломить негативную тенденцию, а ее на данный момент нет".

Одной из тем прошедшего на этой неделе саммита ЕС было будущее отношений с Россией. Европейские лидеры предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России.

"Эта формулировка не может вызвать большой радости", - заявил в связи с этим Чижов.

По его мнению, можно было бы после такой дискуссии ожидать, что будет предложено разрабатывать хотя бы не только дополнительные рестриктивные меры против России, но и, наоборот, некие шаги, направленные на оздоровление отношений РФ и ЕС, "но нет, этого не произошло". "А сама по себе политика так называемых санкций - это путь в никуда, свидетельство интеллектуальной бедности тех, кто все это придумывает", - заявил постпред.

Санкции, напомнил он, изначально предполагались как инструмент последней инстанции, который применяется, когда все остальные инструменты не срабатывают, причем прерогативу наложить их на то или иное государство имеет лишь Совет Безопасности ООН. "Но сейчас пресловутая "санкционная дубина", или, вернее сказать, бумеранг, по сути стал первым и единственным средством международной политики Евросоюза и других стран коллективного Запада, которое вытесняет любые дипломатические усилия", - посетовал Чижов.

Он считает, что дискуссия по России на прошедшем саммите Евросоюза "не была ни глубокой, ни результативной".

Однако, если вспомнить доклад высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по России, подготовленный к этому саммиту, то он и не предполагал принятия на июньской встрече лидеров каких-то окончательных решений, напомнил Чижов. "Напротив, в нем четко сказано, что Евросовет продолжит обсуждение отношений с Россией", - добавил он.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать возвращения в этом году лидеров Евросоюза к российской тематике, он сказал: "Я думаю, да. И не раз".

Ранее стало известно, что Евросовет после длительных дискуссий принял заявление, в котором говорилось о готовности как к развитию сотрудничества с Россией в ряде областей, так и к введению новых ограничительных мер. Среди сфер, в которых, по мнению членов Евросовета, диалог с Россией был бы полезен, назван климат, защита окружающей среды, здравоохранение. Упоминались и международные темы: иранский атом, Сирия, Ливия. Одновременно саммит ЕС поручил Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю готовиться на случай, если потребуется, снова вводить санкции в отношении России. В заявлении говорилось о необходимости "решительного и скоординированного ответа на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России".

В пятницу Евросоюз продлил действие экономических санкций против России, поскольку, как заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, Москва "должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений".

А глава дипломатии ЕС Боррель объявил в пятницу, что вместе с Еврокомиссией в целях защиты интересов Евросоюза займется налаживанием более предсказуемых отношений с Россией.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции.