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Евросовет поручил Боррелю подготовить варианты санкций против России

Лидеры стран Евросоюза выступили за "выборочное" взаимодействие с РФ, возможность участия Путина на саммите ЕС не упоминается

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Европейский совет поручил Еврокомиссии (ЕК) и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать варианты санкций на случай действий России, которые Евросоюз посчитает враждебными, а также определить условия взаимодействия с Москвой, говорится заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

В заявлении отмечена необходимость "решительного и скоординированного ответа на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России". Как отмечается, для этого нужно использовать "все инструменты ЕС", в том числе экономические санкции.

При этом Европейский совет высказал готовность к "выборочному" взаимодействию с Россией в тех сферах, которые представляют интерес для Евросоюза. Лидеры стран ЕС также попросили Еврокомиссию и Борреля подготовить перечень условий для подобного взаимодействия с Россией.

"Европейский совет будет изучать форматы диалога с Россией и условия его проведения", - отмечается в заключениях Евросовета.

Среди тем, по которым члены Евросовета считают полезным диалог с Россией, обозначены проблемы изменения климата, защиты окружающей среды, здравоохранение. Также упоминаются международные политические темы: иранский атом, Сирия, Ливия.

В документе нет упоминаний об идее приглашения на один из будущих саммитов ЕС президента РФ. За проведение встречи в таком формате ранее выступили лидеры Франции и ФРГ, но они столкнулись с сопротивлением других стран ЕС. По данным Bloomberg, лидеры стран Евросоюза на саммите отклонили это предложение.

Европейский совет - главный политический орган ЕС. В него входят главы государств и правительств стран Евросоюза, председатель Европейского совета и глава Еврокомиссии.

Саммит ЕС начался 24 июня. В числе прочего, на нем президенты и главы правительств стран ЕС обсуждают тему общего подхода к отношениям с Россией.

ЕС Европейская комиссия Жозеп Боррель

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