В Microsoft заявили об атаках российских хакеров

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft сообщила о новых хакерских атаках группировки Nobelium, которую правительство США считает российской. Об этом пишет Axios. Ранее эти хакеры якобы атаковали IT-компанию SolarWinds.

По данным Microsoft, группировка совершала преступления как против отдельных пользователей, так и против различных организаций, а также государственных учреждений.

Корпорация указывает, что ей известно о трех успешных атаках, при этом все остальные цели хакеров не получили вреда. В Microsoft отметили, что сообщили об активности злоумышленников всем тем, кого они пытались взломать.

Сама компания также подверглась атаке - на одном из компьютеров сотрудника Microsoft была найдена программа, предназначенная для кражи данных. Хакеры смогли использовать полученную информацию для своих целей, однако, по заявлению компании, сейчас взломанное устройство защищено.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие государственным учреждениям США. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой. Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на SolarWinds.

В итоге США ввели санкции против РФ в ответ на атаку против SolarWinds. Под ограничения, в частности, попали шесть российских IT-компаний, поддерживавших, по мнению США, киберактивность российской разведки.

Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

На этой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не собирается заранее предупреждать РФ, каковы будут ответные меры в случае проведения новых кибератак против американских компаний и структур.