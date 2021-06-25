Минск пообещал в ближайшие недели ответить на европейские санкции

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В ближайшие недели будут запущены в действие ответные меры на санкции в отношении Белоруссии, говорится в заявлении МИД республики в связи с введением ЕС новых экономических ограничений.

"В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли. Европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции - это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД в пятницу.

МИД подчеркнул, что Минск остается открытым для диалога с теми, кто видит в Белоруссии партнера. "При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Белоруссии партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов", - говорится в заявлении.

Цель санкций против Белоруссии - подорвать суверенное государство, считают в Минске. "Есть только цель - разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа", - заявляет МИД.

В заявлении сказано, что "после вероломной совместной атаки 22 июня 2021 года со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы наших предприятий, бизнесменов, журналистов, а также депутатов лишь за то, что они высказывают собственное мнение, было совершенно понятно, что будет предпринята новая тщетная попытка постепенно душить наших граждан".

"Выступая якобы в поддержку свободы самовыражения, Евросоюз выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира. Наверное, это и есть суть их демократии. При этом данные страны уже даже не пытаются искать или "притягивать за уши" хотя бы какие-то международно-правовые основания и объяснения для таких действий. Потому что их нет", - заявили в МИД.

Секторальные санкции ЕС против Белоруссии

Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. В частности, санкции ЕС затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии.

Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Минска расширили США, Великобритания и Канада.