Минск сможет перенаправить транзит удобрений в российские порты к декабрю

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия к декабрю 2021 года будет готова перенаправить транзит калийных удобрений на российские порты, если Литва откажется от перевалки этих грузов, заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

"В принципе проблем не возникнет, мы уже достаточно давно этой темой занимаемся, есть поддержка и правительства России в этом вопросе. Уверен, что выйдем на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки удобрений. Сейчас очень интенсивно эти вопросы отрабатываем. И если к декабрю, как это было заявлено (Литвой - ИФ), что прекратят транспортировку, к этому времени мы будем полностью готовы к перевалке калийных удобрений через альтернативные точки", - сказал он журналисткам.

В правительстве сейчас этот вопрос "плотно" обсуждают с российскими партнерами, изучают, "где будет наибольшая маржинальность при отгрузках - там много логистических тонкостей, связанных с судами определенного типа, складами, мощностями для хранения удобрений".

При этом премьер отметил, что официального отказа Литвы от перевозки белорусских калийных удобрений в Минск не поступало, о позиции Минтранса Литвы в Минске узнали из СМИ и не до конца понимают, это частное мнение министра транспорта или государственная позиция.

"В любом случае мы понимали, что с учетом недружественной политики, которую Литва в последнее время проводит, этот вариант надо иметь ввиду. Конечно, мы готовились и прорабатывали альтернативные маршруты поставки наших удобрений, - добавил Головченко. - Если Литва примет такое решение, то она понесет потери в размере около 100 млн евро (в год - ИФ)".

12 августа министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что продукция белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" не будет перевозиться через Литву с декабря и связал это с санкциями США.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа, что Белоруссия готова переориентировать экспорт калийных удобрений в российские порты, в частности в Мурманск.

9 августа США объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", ряда белорусских бизнесменов, 15 связанных с ними компаний и белорусского Абсолютбанка в связи с политической ситуацией в стране.

В июне санкции в отношении поставок хлоркалия из Белоруссии ввел Евросоюз.

"Беларуськалий" - единственный производитель хлоркалия в республике, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие экспортирует продукцию через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.