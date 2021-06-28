В Компартии Китая назвали образцовыми отношения КНР и РФ

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Китайско-российские отношения достигли небывалого в истории высокого уровня и стали образцом отношений между двумя странами, заявил заместитель руководитель отдела международных связей ЦК КПК Го Ечжоу.

"В настоящее время китайско-российское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие в новую эпоху сохраняется на волне великих перемен и преобразований в мире. Оно стало моделью стабильных, здоровых и зрелых отношений между странами и принесло ощутимые выгоды как обеим странам, так и их народам", - сказал чиновник на брифинге, посвященном предстоящему 1 июля 100-летию Компартии Китая.

Го Ечжоу отметил, что отношения между двумя странами "уверенно движутся в направлении оказания взаимной помощи, глубокой интеграции, новаторского и инновационного, инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества" с реальными результатами в различных областях.

"Тесная координация и сотрудничество между двумя странами в международных делах способствуют укреплению мира и стабильности во всем мире", - подчеркнул он.

По словам представителя ЦК китайской Компартии, важной частью отношений между двумя странами является межпартийный обмен. КПК поддерживает отношения и осуществляет обмен с "четырьмя основными политическими партиями России: "Единой Россией", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией".