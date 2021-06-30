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НАТО не намерено уходить из Черного моря

НАТО не намерено уходить из Черного моря
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил во время визита в Тбилиси, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.

Как заявил Аппатурай в среду грузинскому Первому каналу, комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.

"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - сказал он.

По его словам, Россия должна осознать, что союзники НАТО в этом вопросе не отступят.

"Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона", - отметил Аппатурай.

При этом он обвинил Россию в "продолжении дестабилизации региона". По его заявлению, "Россия размещает в Крыму вооружения, включая ракетные системы, что осложняет свободу судоходства". Аппатурай в этой связи подчеркнул, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.

Спецпредставитель генсека НАТО сообщил, что одним из вопросов, который он намерен обсудить в Грузии касательно безопасности Черного моря, это углубление сотрудничества НАТО и Грузии.

Инцидент в Черном море

23 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь и выполнили "предупредительное бомбометание" по курсу британского эсминца Defender, заявив, что тот нарушил границу России в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). Там отметили, что эсминец не отреагировал на предупреждения российских военных, но после выстрелов все же покинул территориальные воды РФ.

В министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца в Черном море вблизи Крыма. Джонсон назвал законным нахождение эсминца у Крыма, поскольку Великобритания не признает Крым российским.

Впоследствии ФСБ РФ распространила видео инцидента, на котором российские моряки сначала предупреждают экипаж британского корабля о нарушении границы, а затем открывают огонь.

НАТО Грузия Джеймс Аппатурай

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