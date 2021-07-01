Что случилось этой ночью: четверг, 1 июля

Повторная вакцинация в России, присутствие НАТО в Черном море и 100-летний юбилей компартии Китая

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России началась повторная вакцинация от коронавируса, сообщил Минздрав РФ. Повторная вакцинация в России будет производиться через шесть месяцев после первичной, пока уровень коллективного иммунитета не будет достигнут. Также стартует вакцинация переболевших.

- НАТО не уйдет из Черного моря, предупредил спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай. Он обвинил Россию в "продолжении дестабилизации региона" и подчеркнул, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.

- Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд, руководивший операциями США в Ираке и Афганистане. Он скончался в возрасте 88 лет в кругу семьи в городе Таосе (Нью-Мексико). Рамсфелд дважды занимал пост министра обороны США - в 1975-1977 гг. при президенте Джеральде Форде и в 2001-2006 гг. при президенте Джордже Буше-младшем.

- В Китае отмечают 100-летние коммунистической партии. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на многотысячном митинге, заявил о построении в стране среднезажиточного общества и победе над бедностью, отметил необходимость ускорения модернизации национальной обороны и предупредил, что попытки запугать и поставить под контроль Китай обречены на провал. По его словам, без Компартии не было бы нового Китая и всех его достижений.

- Российские корабли провели артиллерийские стрельбы в Черном море на фоне маневров Sea Breeze. Район стрельб с участием больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов" был закрыт для гражданского судоходства.