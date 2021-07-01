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Российские корабли провели стрельбы в Черном море на фоне маневров Sea Breeze

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Экипажи больших десантных кораблей (БДК) "Орск" и "Саратов" провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"В ходе мероприятия экипажи БДК отработали действия по прикрытию условной высадки морского десанта на плав с выполнением стрельб из артиллерийских установок по морским и воздушным целям", - говорится в сообщении.

В роли морской цели был задействован корабельный щит-мишень, роль средств воздушного нападения условного противника выполнял самолет-амфибия Бе-12 из состава морской авиации и ПВО ЧФ.

"Также артиллерийские расчеты больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов" выполнили упражнения по уничтожению макетов плавающих морских мин", - сообщили в ЧФ.

Стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей ЧФ в морских полигонах Черного моря, сообщил флот. Район стрельб на время был закрыт для гражданского судоходства.

Маневры Sea Breeze

В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze-2021. В них задействовали 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран. По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

Инцидент с Defender

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли. В Минобороны заявили, что российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив.

Ранее Россия приостановила с 24 апреля по 31 октября осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морского участка к западу от Крыма.

Черное море Минобороны РФ Sea Breeze

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