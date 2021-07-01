Си Цзиньпин заявил, что без Компартии не было бы нового Китая

В стране отмечают 100-летний юбилей Коммунистической партии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Без руководства со стороны Коммунистической партии создание нового Китая и достижения страной нынешнего уровня развития было бы невозможным, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на митинге по случаю 100-летней годовщины образования КПК.

Многотысячный митинг прошел на празднично украшенной центральной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

"История китайской нации (...), история Коммунистической партии Китая за последние 100 лет и история Китайской Народной Республики за последние 70 лет - все это в полной мере продемонстрировало, что без Коммунистической партии Китая не было бы нового Китая, не было бы великого омоложения китайской нации", - сказал он.

Китайский руководитель отметил ведущую роль компартии с момента ее создания в различные периоды истории китайской революции, подчеркнув, что руководство со стороны КПК "является наиболее существенной характеристикой социализма с китайской спецификой (...), источником жизненной силы государства".

Он заявил, что к 100-летнему юбилею удалось выполнить задачу построения в стране среднезажиточного общества и победить бедность.

Си Цзиньпин отметил, что "на новом пути мы должны высоко держать знамя мира, развития, и взаимовыгодного сотрудничества, проводить независимую внешнюю политику мира, придерживаться пути мирного развития, содействовать построению международных отношений нового типа". При этом он отметил необходимость ускорения модернизации национальной обороны.

"Сильная страна должна иметь сильную армию, поскольку только сильная армия может обеспечить ее безопасность", - считает председатель КНР.

Он предупредил, что попытки запугать и поставить под контроль Китай обречены на провал.

"Китайский народ никогда не издевался, не угнетал и не порабощал народы других стран. Этого никогда не было, нет и не будет. В то же время китайский народ никогда не позволит никакой иностранной державе запугивать, угнетать, порабощать себя. Все, кто мечтает об этом, в кровь разобьют свои головы, столкнувшись со стальной стеной, построенной из крови и плоти 1,4-миллиардного китайского народа", - сказал китайский лидер.

Перед началом митинга над собравшимися на площади пролетели около 30 самолетов и вертолетов китайских ВВС, образовав своим строем цифру "100". В конце митинга его участники встали и хором спели песню "Без коммунистической партии не было бы нового Китая".