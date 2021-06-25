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Pfizer приостановила поставки препарата для отказа от курения Chantix

Препарат проверят на содержание канцерогенов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американская фармкомпания Pfizer Inc. приостановила поставки препарата Chantix для отказа от курения по всему миру и отозвала несколько партий, выявив, что в них содержится завышенный уровень вероятных канцерогенов, известных как нитрозамины, говорится в сообщении представителя компании, на которое ссылается Dow Jones.

Компания собирается провести дополнительные исследования, чтобы проверить уровень их содержания в других партиях препарата, отмечается в сообщении.

В качестве меры предосторожности Pfizer приостановила продажи и поставки препарата на время исследований.

Компания сообщила, что проверяет наличие нитрозаминов в партиях препарата по запросу Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) и других регуляторов. В сообщении не уточняется количество партий.

Нитрозамины часто встречаются в воде и продуктах питания и не считаются вредоносными в случае употребления в небольшом объеме, следует из информации на сайте FDA. Тем не менее, они могут повысить риск раковых заболеваний в случае, если употребляются в повышенных дозах в течение длительного периода, отмечает регулятор.

FDA проверяет несколько лекарственных препаратов на предмет количества нитрозаминов.

Продажи Chantix в 2020 году составили $919 млн, что примерно на 17% меньше уровня предыдущего года. Препарат лишился патентной защиты в США в ноябре и стал конкурировать с рядом дженериков.

Акции Pfizer в ходе торгов в пятницу прибавляют в цене 0,03%.

Pfizer

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