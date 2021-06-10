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Эстония ввела электронные COVID-сертификаты

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Общеевропейские электронные COVID-сертификаты с четверга вводятся в действие в Эстонии.

"Сертификаты соответствуют общеевропейскому стандарту и позволяет оформлять свидетельства не только о вакцинации, но и об отрицательном тесте на COVID-19 и перенесенном заболевании", - сообщило министерство социальных дел.

Защищенные от подделки удостоверения позволят свободнее перемещаться в пределах ЕС после того, как с 1 июля заработает в полном объеме система их взаимного признания.

"От COVID-19 частично или полностью вакцинированы более полумиллиона жителей Эстонии (из 1,3 млн населения страны - ИФ), и это число растет на десятки тысяч каждую неделю. Среди нас более 100 000 тех, кто переболел COVID-19. Новые удостоверения дадут возможность упростить путешествия и сделать их безопаснее, а также участвовать в крупных мероприятиях в Эстонии", - прокомментировал министр здоровья и труда Танель Кийк (Tanel Kiik).

В министерстве социальных дел отметили, что COVID-сертификат не является паспортом или проездным документом, а его наличие не является обязательным условием пересечения границы. В то же время он поможет обеспечить освобождение от действующих в стране назначения ограничений, в том числе требования самоизоляции.

Накануне, 9 июня, Европейский парламент утвердил введение в ЕС цифрового COVID-сертификата. Система цифровых COVID-сертификатов начнет действовать в Евросоюзе с 1 июля.

Ранее в Европейской комиссии сообщали, что в этот документ будут вводиться три типа данных: о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирус, а также о выздоровлении от COVID-19.

Это будет бесплатный сертификат для всех граждан Евросоюза, они смогут получить его либо в цифровом, либо в распечатанном на бумаге виде.

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