В Эстонии готовятся к новой вспышке COVID-19

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Эстонии ожидается скачок заболеваемости коронавирусом из-за штамма "дельта", президент Литвы считает недостаточными действия Минздрава по поощрению вакцинации в стране. Всего в странах Балтии за минувшие сутки выявили 170 новых случаев заражения COVID-19.

Эстония

Как сообщил в среду департамент здоровья Эстонии, на следующей неделе в стране ожидается 60-80 заболеваний в сутки и более 400 в неделю. А в конце июля, по прогнозам, рост составит более 100 случаев в день. В настоящее время в сутки выявляют около 50 случаев заражения, в основном заболевает непривитая молодежь.

В Эстонии стал быстро распространяться дельта-штамм, на него приходится 80% случаев заболевания. "Дельта-штамм стал доминирующим и с ним мы можем связывать рост заболеваемости", - считает гендиректор департамента здоровья Юллар Ланно (Ullar Lanno).

На минувшей неделе зарегистрировано 56 случаев "завозного" коронавируса. Больше всего пришлось на Россию (21 случай, из них один связан с участием в мероприятиях чемпионата Европы по футболу), 13 человек заразились в Испании, четыре в Турции и три в Финляндии.

В Эстонии за минувшие сутки было выявлено 56 новых случаев COVID-19, с начала пандемии зарегистрировано 131 618 случаев заражения. Умерли 1 270 инфицированных. Выздоровели 128 042 человека. Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 587 854 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 500 655 человек.

Литва

В Литве президент Гитанас Науседа считает, что Минздрав прилагает недостаточные усилия для поощрения вакцинации. "Хотел бы видеть более активные усилия и действия министерства здравоохранения в поощрении вакцинации", - заявил он в среду на пресс-конференции, передает агентство BNS.

Президент отметил, что в данный момент у Литвы достаточно вакцин, чтобы привить 70% взрослого населения страны. "Усилиями Евросоюза мы уже получили 3,2 млн доз вакцин, из которых сегодня, к сожалению, более 800 тыс. не использованы и пылятся в морозильниках", - отметил он.

В Литве как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 46% населения, однако в последнее время масштабы вакцинации в стране сократились. В целом Литва получила 3 203 455 доз прививок, из них использованы 2 373 693 дозы. Неиспользованными в данный момент остаются около 830 тыс. доз вакцин.

В Литве за минувшие сутки выявили 80 новых случаев COVID-19, смертей от этой болезни не зафиксировано, сообщило агентство BNS в среду со ссылкой на департамент статистики. Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 279 381 человек, скончались 4 402 человека. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8 976 смертей.

Латвия

В Латвии за минувшие сутки выявлено 34 новых случая COVID-19, скончались два пациента, сообщило агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. Всего с начала пандемии в Латвии коронавирус выявили у 138 004 человек, умерли 2 540 человек, зараженных COVID-19.

От коронавируса привита примерно треть жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения, передает BNS. Первую дозу вакцины в Латвии получили около 627 тыс. человек, завершили процесс вакцинации примерно 626 тыс. человек, что соответственно составляет примерно 33,23% и 33,15% населения страны.

На этой неделе темпы вакцинации от COVID-19 более медленные, чем на прошлой неделе, соответствуют показателям середины апреля, когда в Латвии было ограниченное количество вакцин и прививались только отдельные приоритетные группы.