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В Минске журналистка "Народной воли" получила 30 суток ареста

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Журналистка Глафира Жук, которая сотрудничает с оппозиционной газетой "Народная Воля", получила 30 суток административного ареста в Минске, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов в понедельник. Она находится в изоляторе на улице Окрестина.

"Журналистку Глафиру Жук в день ее 20-летия наказали арестом на 30 суток", - отметили в ассоциации.

Жук была задержана 29 мая. 14 мая она освещала для "Народной воли" суд по "делу студентов". В тот день у здания суда задержали несколько человек, в том числе журналистку "TUT.BY" Любовь Касперович. Касперович дали 15 суток ареста по обвинению в проведении несанкционированной акции.

Осенью 2020 года Жук уже судили за нарушения порядка проведения массовых мероприятий.

Студентов нескольких минских вузов судили 14 мая за участие в протестах в ноябре.

Минск Белоруссия Глафира Жук Любовь Касперович

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