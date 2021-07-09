Литва приступила к постройке забора на границе с Белоруссией

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Проволочное заграждение начали устанавливать в пятницу литовские военные на границе с Белоруссией для усиления контроля над потоками нелегальных мигрантов.

"Военные должны начать установку", - сообщил в пятницу BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Он утверждает, что ограждение будет установлено на участке в 30 километров.

"Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок", - сказал представитель СОГГЛ.

Между тем, за минувшие сутки на Друскининкской заставе не было задержаний мигрантов впервые за долгое время. С начала года именно здесь задерживалось наибольшее число мигрантов.

В целом в этом году на границе с Белоруссией были задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном - из Ирака.

О планах построить забор на границе с Белоруссией ранее в июле объявила литовский премьер Ингрида Шимоните. Она назвала выросшее количество незаконных мигрантов из Белоруссии "гибридной агрессией" против Литвы и Евросоюза.