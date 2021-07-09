Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 557 387+481 535

Литва приступила к постройке забора на границе с Белоруссией

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Проволочное заграждение начали устанавливать в пятницу литовские военные на границе с Белоруссией для усиления контроля над потоками нелегальных мигрантов.

"Военные должны начать установку", - сообщил в пятницу BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Он утверждает, что ограждение будет установлено на участке в 30 километров.

"Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок", - сказал представитель СОГГЛ.

Между тем, за минувшие сутки на Друскининкской заставе не было задержаний мигрантов впервые за долгое время. С начала года именно здесь задерживалось наибольшее число мигрантов.

В целом в этом году на границе с Белоруссией были задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном - из Ирака.

О планах построить забор на границе с Белоруссией ранее в июле объявила литовский премьер Ингрида Шимоните. Она назвала выросшее количество незаконных мигрантов из Белоруссии "гибридной агрессией" против Литвы и Евросоюза.

Литва Белоруссия

Новости

"Талибан" заявил о своем контроле над 85% территории Афганистана

"Талибан" заявил о своем контроле над 85% территории Афганистана

"Талибан" пообещал не допустить распространения ИГ в Афганистане

Что случилось этой ночью: пятница, 9 июля

Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня

Киргизский военный погиб в перестрелке на границе с Таджикистаном

Пандемия коронавируса

Регуляторы США заявили, что привившимся от COVID-19 не нужна третья доза

В результате авиакатастрофы в Швеции погибли девять человек

Пандемия коронавируса

Pfizer и BioNTech запросят разрешение у регуляторов о бустере для вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech запросят разрешение у регуляторов о бустере для вакцины от COVID-19

Истребитель РФ сопроводил самолет-разведчик Франции над Балтикой

Среди задержанных по делу об убийстве президента Гаити есть граждане США

Среди задержанных по делу об убийстве президента Гаити есть граждане США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');