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Индия скоро выйдет на производство 850 млн доз "Спутника V" в год

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Индии уже налажено производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", мощности растут, в ближайшее время объем производства этого препарата достигнет 850 млн доз в год, сообщил глава МИД Индии Субраманиян Джайшанкар на встрече с членами комитета Госдумы по международным делам.

Об этом по итогам встречи сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

По его словам, депутаты обсудили с министром широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также российско-индийского взаимодействия на ключевых международных площадках.

Ранее Джайшанкар провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

Российский фонд прямых инвестиций 6 июля сообщил, что в Индии выпущена тестовая партия "Спутника V".

Хроника 09 января 2020 года – 09 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Индия МИД Субраманиян Джайшанкар Госдума коронавирус

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