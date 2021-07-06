Индия произвела тестовую партию "Спутника V"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тестовая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" произведена в Индии, сообщила во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций и Morepen Laboratories, одна из ведущих фармацевтических компаний Индии, объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на мощностях компании в штате Химачал-Прадеш", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.

Выпущенные препараты будут направлены для контроля качества в НИЦЭМ им. Гамалеи, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что РФПИ и Morepen Laboratories подписали соглашение о сотрудничестве в июне текущего года "и в настоящее время активно осуществляют процесс технологического трансфера".

Соглашения также уже заключены между РФПИ и крупнейшими фармацевтическими производителями Индии: Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Эти партнерства позволят выпускать в Индии ежегодно более 850 млн доз вакцины "Спутник V", подчеркивается в пресс-релизе.

"Пандемия коронавируса продолжается, возникают новые, более опасные штаммы в различных регионах мира, поэтому РФПИ увеличивает производственные мощности для выпуска "Спутника V" в Индии, одном из ключевых хабов", - приводит пресс-служба слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Индии 12 апреля в рамках процедуры ускоренной регистрации. "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением свыше 3,5 млрд человек.