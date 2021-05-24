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Индийская Panacea Biotec выпустила первую партию вакцины "Спутник V"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Индийская компания Panacea Biotec на заводе в Бадди выпустила первую партию российской вакцины "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Всю эту партию доставят в центр имени Гамалеи для проверки качества препарата.

Пандемия коронавируса

В фонде ожидают, что полномасштабное производство вакцины Panacea Biote запустит уже этим летом.

"Спутник V" был зарегистрирован в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля, с 14 мая его начали применять при вакцинации.

В апреле РФПИ и Panacea Biotec объявили, что договорились о производстве 100 миллионов доз "Спутника V" в Индии ежегодно.

Panacea Bioteс Индия РФПИ Спутник V коронавирус

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