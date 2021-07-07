ЕС пообещал помочь Литве справиться с потоком мигрантов из Белоруссии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Европейский Союз намерен помочь Литве справиться с потоком мигрантов из стран Ближнего Востока и северной Африки, которые добираются в Евросоюз через Белоруссию, сообщает во вторник Associated Press.

"Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить больше поддержки, чтобы власти Литвы смогли преодолеть эти трудности и найти решения", - сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Литву.

По сообщению Associated Press, премьер Литвы Ингрида Шимоните, говоря о ситуации с мигрантами, обвинила Белоруссию в "гибридной атаке". "Мы охраняем не только границу Литвы, но и внешние границы ЕС", - заявила она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник повторил, что власти республики не станут сдерживать нелегальных мигрантов, которые через Белоруссию едут в Европу. "Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - сказал он.

Также на прошлой неделе он заявил, что у Белоруссии из-за санкций ЕС нет ни денег, ни сил на то, чтобы сдерживать незаконных мигрантов на границе.

В конце мая Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно следить за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

После этого в Литве резко возрос поток нелегальных мигрантов из Белоруссии. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании беженцев в качестве "гибридного оружия". Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также, как и Мишель, пообещала Литве поддержку в связи с ростом нелегальной миграции из Белоруссии.

В среду стало известно, что за минувшие сутки литовские пограничники задержали еще 131 нелегального мигранта из Белоруссии.