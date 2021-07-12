Литве пообещали 10 млн евро на решение кризиса с мигрантами

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия выделит Литве 10 млн евро для решения проблемы нелегальной миграции через Белоруссию, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон. Она сказала это на внеочередном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

"Комиссия готова поддержать Литву в разрешении этой сложной, тяжелой ситуации и удовлетворении самых необходимых потребностей мигрантов, - заявила еврокомиссар. - 10 млн евро в августе будет выделено из различных фондов, а также на удовлетворение дополнительных потребностей, комиссия рассматривает и другие возможности".

Приток нелегальных мигрантов в Литву из Белоруссии вырос почти в двадцать раз, с начала года были задержаны 1676 мигрантов, в основном, из Африки и Ближнего Востока. В июне и в июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после введения Евросоюзом санкций Белоруссия не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды.

12 июля глава МВД Литвы Агне Билотайте объявила после заседания Госсовета по обороне, что на охрану границы с Белоруссией направят еще военных, не уточнив, сколько именно.

"В данный момент на нашей границе сконцентрировано максимальное количество сотрудников Службы охраны границы Литвы, также вовлекаются прочие силы системы внутренних дел, и сегодня мы конкретно обсуждали дополнительные вооруженные силы, - заявила министр. - Уже с субботы военные пришли на подкрепление пограничникам, но мы договорились, что охрана нашей границы будет укреплена еще большими вооруженными силами, я бы не хотела детализировать цифры, поскольку эти цифры очень щепетильны".

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, в свою очередь, отметил, что законы предусматривают возможность во время экстремальной ситуации привлекать вооруженные силы. До сих пор армия помогала пограничникам логистически - передала палатки-ангары, оборудование для ограждения, помогла обустроить палаточный городок. По словам министра, помощь со стороны армии в ближайшее время увеличится.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис высказал в Брюсселе мнение, что введение дополнительных санкций в отношении Белоруссии по причине подстрекательства миграционного кризиса было бы самым правильным ответом Евросоюза Александру Лукашенко. Он призвал ЕС немедленно приступить к обсуждению таких дополнительных ограничений. Министр прибыл в Брюссель на заседание глав МИД стран ЕС. Это предложение он обсудил и в воскресенье на неформальной встрече с главами МИД стран Балтии и Северной Европы.