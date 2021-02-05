Обязательная нейтральность: риски "углеродной сегрегации" для российских компаний растут

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Инвесторы начали делить крупнейшие мировые корпорации на тех, кто способен заслужить себе место в "зеленой" экономике будущего, и тех, кто рискует остаться в "углеродном" прошлом. Более 90% компаний S&P 500 публикуют нефинансовую отчетность. Но этого уже недостаточно. Рынку важнее, что, согласно январскому опросу Fortune и Deloitte, у 40% крупнейших мировых корпораций пока нет программы достижения углеродной нейтральности к 2050 г.

С учетом сырьевой направленности экономики страны и медленной реакции отечественного бизнеса на мировой климатический тренд российские компании - тем более в зоне риска. И они рискуют уйти с инвестиционных радаров, если не смогут достаточно быстро уловить новые тенденции.

Инвесторы готовы к "санкциям"

Рынок сегодня хочет от эмитентов уже не абстрактных деклараций или разрозненных фактов ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление) повестки, а обязательств стать в обозримой перспективе углеродно-нейтральными.

Углеродная нейтральность означает, что компания снижает выбросы диоксида углерода за счет перехода на возобновляемые источники энергии и технологических улучшений, а также реализует проекты по поглощению углекислого газа или по посадке лесов.

Общее число компаний в мире, которые взяли на себя обязательства по обнулению выбросов парниковых газов, утроилось с 2019 года и превысило 1500, свидетельствуют данные Data-Driven EnviroLab и NewClimate Institute на конец 2020 г.

Глава крупнейшей мировой управляющей компании BlackRock Ларри Финк призвал все крупнейшие корпорации рассказать, как они будут сокращать выбросы парниковых газов. Финк считает, что инвесторы должны понимать, как эмитенты впишутся в глобальную линию на достижение нулевого углеродного следа. "Призываю компании действовать в сфере раскрытия быстро, и не дожидаться, когда регуляторы сделают это обязательным", - говорится в письме BlackRock к CEO корпораций. "Нет другого вопроса, который был бы выше в списке приоритетов наших клиентов, чем изменение климата; об этом нас спрашивают почти каждый день", - пишет Финк.

Хедж-фонд TCI пытается принудить компании опубликовать программу снижения выбросов парников газов через собрания акционеров. Соответствующие инициативы внесены от имени групп акционеров в советы директоров Alphabet (материнская компания Google), Charter Communications, Union Pacific, Booking Holdings. Задача - добиться одобрения программ по обнулению выбросов на собраниях акционеров минимум 100 корпораций из индекса S&P 500.

Под особым давлением - нефтегазовые компании. Сначала об изменении стратегий (вплоть до снижения добычи) объявили европейские нефтегазовые корпорации - BP, Total и другие. Теперь и их американские конкуренты начали ставить амбициозные цели по снижению выбросов. ExxonMobil сокращает инвестиции в добычу и увеличивает - в "зеленые" технологии. Pioneer Natural Resources, крупнейший независимый производитель нефти и газа в пермском бассейне, пообещал добиться сокращения выбросов в добыче на четверть к концу десятилетия.

Компании других традиционных отраслей тоже в тренде. Rio Tinto и Alcoa объявили, что запускают чистое производство алюминия. General Motors намерена прекратить выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания к 2035 г., Toyota, Nissan, VW, Ford обещают стать компаниями с нулевым углеродным следом к 2050 г.

"У инвесторов беспрецедентный аппетит на экологически чистые активы", - сказала The Wall Street Journal руководитель департамента ESG активов JPMorgan Chase Неха Кулон.

Помимо роста аппетита, у инвесторов есть и готовность голосовать долларом.

Крупнейшие мировые инвестфонды хотят исключить из инвестпортфелей компании, деятельность которых к 2050 г. не будет нейтральной с точки зрения выбросов парниковых газов.

Норвежский суверенный фонд распродал чисто нефтяные акции и сохраняет доли только в интегрированных копаниях типа Royal Dutch Shell. Британская Aviva Investors, управляющая активами на 355 млрд фунтов, хочет отказаться в течение 3 лет от долей в 30 крупнейших нефтегазовых и ресурсоснабжающих организациях (это, как можно предположить, BP, Royal Dutch Shell, Rio Tinto, Glencore), если они не возьмут на себя обязательства по снижению парниковых выбросов. В письме руководителям этих компаний она призывает CEO обнародовать стратегии, которые отвечали бы этой цели.

Управляющая компания BNP Paribas и BlackRock в числе еще более чем ста международных банков и инвестфондов объявили о планах исключить из своих инвестпортфелей компании, которые получают значительную часть выручки от продажи угля.

Таких примеров много, и они подтверждают, что исторический поворот рынка в сторону "зеленых" инвестиций уже начался. При этом он состоит и в том, что не вписавшиеся в тренд компании могут лишиться денег инвесторов.

Угроза "инвестиционного гетто"

Повышение внимания к вопросам ESG - это для российских компаний способ удержать качественных зарубежных инвесторов и партнеров из числа крупнейших западных компаний, написал глава Российского института директоров Игорь Беликов в V-Times. Если же этого не случится, то, по его мнению, резко вырастет риск превращения страны в поле для краткосрочных инвесторов с очень высокими ожиданиями по доходности, не уделяющих существенного внимания ESG, и "российские компании окажутся в инвестиционном гетто".

Еще недавно прикладное значение ESG-повестки не было столь очевидно, и слова Евгения Тулубенского, курирующего эту тематику в Nordgold, о том, что отстающие в вопросах устойчивого развития компании "превращаются немного в динозавров", которые рискуют оказаться в опале у инвесторов, могли казаться преувеличением. Но первые "звоночки", как это будет происходить, уже есть.

В 2020 г. крупная американская инвестиционная компания PIMCO не купила социальные облигации ОАО "Российские железные дороги", так как 50% ее грузооборота приходится на уголь и нефтепродукты. То есть "карбоновый след" оценивается инвесторами не только по самому производству, но и с точки зрения всей цепочки поставщиков и клиентов.

По мнению BCG, российским компаниям еще только предстоит разработать и внедрить механизмы, системы и стандарты измерения углеродного следа.

Лучше всего опасность, связанную с изменениями в настроениях инвесторов, осознают эмитенты, которые имеют зарубежные листинги.

En+ Group в январе объявила, что собралась сократить выбросы минимум на 35% к 2030 г. по отношению к 2018 г., а к 2050 г. довести показатель до нуля.

Evraz объявил, что думает о выделении угольных активов, и по мнению экспертов, это позволит компании улучшить ESG-позиции и стать привлекательной для инвесторов, которым запрещено вкладываться в угледобычу.

"Роснефть", по словам ее CEO Игоря Сечина, добилась одного из самого низких в отрасли показателей по интенсивности парниковых выбросов, считает сохранение лидерства в этой области одним из стратегических приоритетов.

"Татнефть" к 2050 г. надеется стать углеродно нейтральной и поставила цель к 2030 г. снизить выбросы CO2 на 20%.

"Газпром нефть", реагируя на требования рынка, корректирует стратегию, чтобы учесть задачи энергоперехода и необходимость снижения углеродного следа.

Публично заявляет об амбициозных приоритетах в сфере ESG золотодобытчик Polymetal.

Банк России сообщил, что разрабатывает рекомендации по раскрытию публичными АО информации об экологических, социальных и управленческих факторах их деятельности и планирует опубликовать их в первой половине 2021 года. Однако на фоне начавшегося в мире перехода к следующему этапу - к обязательному раскрытию информации об устойчивом развитии - этот шаг уже выглядит, скорее, запоздалым. Российские эмитенты, инвесторы и регуляторы явно отстают от общемирового тренда.

Реальная угроза многомиллиардных расходов в связи с введением ЕС трансграничного углеродного регулирования, которое ожидается не позднее 2023 года, вызвала некоторую административную активность: в РСПП был создан Комитет по климатической политике и углеродному регулированию, заработал Экспертный совет по устойчивому развитию при Минэкономразвития, а "мотором" этой повестки в роли спецпредставителя президента стал Анатолий Чубайс, которому не впервой пробивать толстые стены. Однако догонять будет сложно, тем более что поезд набирает ход: на этой неделе стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет использовать стартовавшее председательство Лондона в G7 для ускорения работы над введением пограничных углеродных сборов.