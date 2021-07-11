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Frontex в два раза увеличит число сотрудников в Литве

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex в два раза увеличит число своих сотрудников в Литве. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Frontex усилит поддержку государства на границе с Белоруссией, указывая на рост нелегальной иммиграции на этом направлении. Агентство также предоставит Литве экспертов, которые будут помогать собирать данные о нарушителях границы и обмениваться информацией.

По данным Frontex, число незаконных пересечений белорусско-литовской границы в июне выросло в шесть раз.

Патрулирование на границе Литвы с Белоруссией вместе с литовскими пограничниками первые шесть сотрудников Frontex начали 2 июля.

В задачи Frontex входит помощь государствам-членам в тех случаях, когда у внешних границ Сообщества нужна оперативно-техническая поддержка, а также когда нужно организовать совместные операции по возвращению мигрантов.

Frontex Литва Белоруссия

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