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"Аэрофлот" ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни, заявил глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет, ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать", - сказал Полубояринов, отвечая на вопрос о потерях компании от временного закрытия рейсов между РФ и Турцией.

От ответа на вопрос, когда именно может произойти открытие рейсов в Египет и Турцию, он воздержался. "Мы подстроимся", - сказал глава "Аэрофлота".

В среду, 2 июня, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил "Интерфаксу", что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже летом.

Вопрос восстановления авиасообщения с Египтом

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что аэропорты курортов Египта недавно посетили инспекционные комиссии из России, чтобы оценить их готовность к возобновлению авиасообщения.

"Наши специалисты со всем ознакомились, и после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - сказал представитель Кремля. Назвать хотя бы примерные сроки возобновления перелетов в Хургаду и Шарм-эль-Шех он отказался.

Как сообщала пресс-служба Кремля, 23 апреля состоялся телефонный разговор президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси, в ходе которого стороны договорились о восстановлении между странами полноформатного авиасообщения.

Условлено, что "компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов из России" в Хургаду и Шарм-эш-Шейх", отметили в пресс-службе.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург.

В середине апреля РФ ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этой стране. Позднее было решено продлить ограничение до 21 июня.

Аэрофлот Михаил Полубояринов Египет Турция

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