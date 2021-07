Основатели SAS Institute передумали продавать компанию Broadcom

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Прекращены переговоры Broadcom Inc., одного из крупнейших мировых производителей полупроводников, о покупке частной американской компании SAS Institute Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В понедельник издание сообщило, что компании обсуждают сделку, в рамках которой SAS, занимающаяся разработкой программного обеспечения для статистического анализа, может быть оценена в $15-20 млрд, включая долг.

После этого сообщения Джим Гуднайт и Джон Салл, которые основали SAS десятки лет назад и по-прежнему руководят компанией, изменили свое мнение и решили не продавать ее Broadcom, говорят собеседники WSJ.

Может ли появиться другой претендент на покупку SAS, неясно.

Штат SAS в настоящее время насчитывает свыше 12 тысяч человек. Компания существует с 1960-х годов.

Капитализация Broadcom за последний год увеличилась примерно на 50% и составляет почти $200 млрд.