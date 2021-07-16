Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 189 млн

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 188 925 223, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса от связанных с COVID-19 заболеваний скончался 4 066 561 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и умерших остаются США, где выявлено суммарно 33 975 642 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 608 398.

Второе место по числу инфицированных занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 026 829, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 412 531.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 262 518 заболевших, умерли 538 942 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 523,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 874 человека, в Индии - 296, Бразилии - 2 517.