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В Донбассе прошел траурный митинг в годовщину крушения малазийского "Боинга"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Траурный митинг прошел в Донбассе в седьмую годовщину крушения малазийского "Боинга" рейса MH17, который был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В мероприятии приняли участие около 100 человек, передает корреспондент "Интерфакса".

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в субботу перед митингующими, заявил, что Западу "не нужна правда" о катастрофе, а США "всячески мешают расследованию". По его словам, в ДНР "с самого перового дня предоставляли и продолжают предоставлять все необходимые материалы". Он предположил, что на Западе "знают, но не могут озвучить настоящего виновника".

Накануне в руководстве ЕС заявили, что рассчитывают на сотрудничество России в выяснении обстоятельств крушения лайнера. "17 июля мы вспоминаем о седьмой годовщине крушения борта МН17 "Малазийских авиалиний", когда 298 человек из 17 стран лишились жизней. ЕС рассчитывает на сотрудничество России в установлении ответственности (виновных), в том числе в рамках трехсторонних переговоров Австралии, Нидерландов и России", - говорится в распространенном в пятницу коммюнике ЕС, приуроченном к годовщине.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Результаты ее работы передали в нидерландский суд. В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а впоследствии - объявило о предполагаемой принадлежности этого "Бука". По данным следователей, речь шла о ракетной установке российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. Согласно версии следователей, эта установка была передана ополченцам на востоке Украины. 19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.

Донбасс MH17

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