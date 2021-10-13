Кремль отверг призывы к РФ взять на себя ответственность за крушение Boeing в Донбассе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместными и недопустимыми призывы к России взять на себя ответственность за крушение малазийского авиалайнера в Донбассе в 2014 году.

"Подобные призывы - они абсолютно неуместны и недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал соответствующее заявление участников саммита Украина - Европейский союз.

Песков добавил, что пока не ознакомился с заявлением, но напомнил, что судебного вердикта по итогам расследования катастрофы малазийского Boeing пока нет.

Согласно опубликованному накануне на сайте президента Украины совместному заявлению, участники саммита Украина - ЕС, в частности, призвали РФ "признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности" за сбитый в Донбассе самолет.

Крушение Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

В настоящее время в Нидерландах идет судебный процесс по итогам расследования катастрофы совместной следственной группой в составе представителей Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.