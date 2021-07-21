Песков оставил без ответа вопрос об отношении Путина к "Талибану"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали отвечать на вопрос о позиции президента РФ Владимира Путина в отношении движения "Талибан" (запрещено в России), заявили, что пристально и с обеспокоенностью следят за ситуацией в Афганистане.

"Я, наверное, оставлю без ответа ваш вопрос", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считает ли сейчас Путин "Талибан" благом для Афганистана и рассматривает ли талибов как партнеров по переговорам.

Песков подчеркнул, что "ситуация в Афганистане крайне тревожная, является предметом нашей обеспокоенности, и мы совместно с партнерами по ОДКБ, со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте".

"Отслеживаем, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости", - добавил представитель Кремля.