Что случилось этой ночью: среда, 21 июля

Видео Джеффа Безоса из космоса, эвакуация людей из-за наводнений в Китае, призыв США к Украине воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку 2"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джефф Безос опубликовал видео, снятое в космосе во время полета. Джефф Безос и его команда находились в невесомости 3 минуты, в это время управление осуществлялось в автоматическом режиме.

- Анатолий Антонов назвал "нечестной конкуренцией" политику США по "Северному потоку 2". Трубопровод является исключительно "экономическим проектом", заявил в интервью телеканалу RT America посол РФ в Вашингтоне. Россия, по мнению дипломата, имеет полное право торговать с теми, кто заинтересован в ее товарах, выразив надежду, что в США поймут это.

- Тысячи людей эвакуировали из-за наводнений в Китае. Проливные дожди вызвали наводнения из-за которых в административном центре китайской провинции Хэнань городе Чжэнчжоу погибло 12 человек. Непогода нарушила железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, затопила метрополитен, автодороги и дома.

- США призвали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку 2". Администрация президента США Джо Байдена во время напряженных переговоров с ФРГ по "Северному потоку 2" призвала власти Украины не заявлять о своей позиции по данному вопросу, сообщает Politico. Американские официальные лица указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения с ФРГ может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева.

- Двое рабочих погибли в результате падения с 10 этажа на востоке Москвы. В ходе проверки будут уставлены обстоятельства и причины произошедшего.