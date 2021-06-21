США ждут согласия Пхеньяна на предложение о возобновлении диалога

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон рассчитывает на то, что Пхеньян согласится на возобновление двухстороннего диалога, заявил специальный представитель США по КНДР Сон Ким в понедельник в Сеуле, сообщает агентство "Ренхап".

Комментируя заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что следует готовиться как к диалогу, так и конфронтации, он сказал: "Мы тоже будем готовы и к тому, и к другому, потому что, как вы знаете, мы все еще ждем ответа из Пхеньяна на встречу. Надеюсь, слово "диалог" указывает на то, что мы скоро получим положительный ответ".

Ким Чен Ын в ходе завершившего работу в субботу пленума ЦК Трудовой партии заявил, что его страна должна быть готова как к диалогу, так и к конфронтации с США.

"Генеральный секретарь подчеркнул, что для защиты достоинства и интересов самостоятельного развития нашего государства, надежной гарантии мирной обстановки и безопасности государства нужно подготовиться и к диалогу, и к конфронтации. В частности, к конфронтации подготовиться тщательнее", - цитировали слова лидера северокорейские СМИ.

В мае президент США Джо Байден заявлял, что готов к встрече с Ким Чен Ыном при условии, что будут обсуждаться вопросы денуклеаризации.

Сон Ким находится в Южной Корее с пятидневным визитом. Как сообщал американский госдеп, он примет участие в трехсторонней встрече со специальным представителем Республики Корея (РК) по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.

Накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью ABC News, комментируя заявление Ким Чен Ына, также сказал, что США будут ждать новых предложений от КНДР.