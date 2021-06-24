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Глава МИД КНДР назвал контакты с Вашингтоном напрасной тратой времени

Глава МИД КНДР назвал контакты с Вашингтоном напрасной тратой времени
Ри Сон Гвон. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея не намерена устанавливать какие-либо контакты с США, считая их бесполезными, заявил министр иностранных дел КНДР Ри Сон Гвон.

"Мы не рассматриваем даже возможность каких-либо контактов с США, не говоря уже о том, чтобы поддерживать их, поскольку это ни к чему нас не приведет, а только отнимет драгоценное время", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление министра.

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Он отметил, что МИД "приветствует четкое заявление для прессы, сделанное заместителем директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), которое призвано отмахнуться от поспешных суждений, предположений и ожиданий США".

Как сообщалось, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - заместитель директора департамента информации ЦК ТПК Ким Е Чжон заявила ранее на этой неделе, что у США неправильные ожидания от КНДР.

"Метод ожидания, который они выбрали, - ошибочный путь, он повергнет их в еще большее разочарование", - говорится в распространенном ЦТАК заявлении Ким Е Чжон.

Она добавила: "Похоже, что США могут интерпретировать ситуацию таким образом, чтобы искать утешение для себя".

Так Ким Е Чжон прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который ранее сказал, что Вашингтон рассматривает как "интересный сигнал" заявление лидера КНДР Ким Чен Ына на пленуме ЦК ТПК о том, что стране следует готовиться как к диалогу с США, так и к конфронтации.

Северная Корея Ри Сон Гвон КНДР США

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