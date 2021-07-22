Представители США и Украины обсудили Донбасс и "Северный поток 2"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Советник Госдепартамента США Дерек Шолли и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак обсудили ситуацию в Донбассе, последствия реализации проекта "Северный поток 2" для энергетической безопасности для Украины и региона, сообщила пресс-служба украинского президента.

"Состоялся обмен мнениями о путях активизации процесса мирного урегулирования в Донбассе и оптимальной поддержки со стороны США в этой связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили последствия реализации проекта "Северный поток 2" для энергетической безопасности Украины и региона в целом. Шолли подчеркнул важность тесного сотрудничества между Украиной и США по вопросам энергетической безопасности, следует из сообщения пресс-службы.

Ранее сообщалось, что США и ФРГ согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". В совместном заявлении указываются основные положения этих договоренностей. Берлин и Вашингтон договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и снижать зависимость Украины от потребления и транзита российского газа.

ФРГ обязуется создать "зеленый" фонд для энергетического перехода Украины, назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину, и предпринимать ответные действия в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на страны.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США продолжит рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом "Северный поток 2" даже после сделки с Германией.