Антонов отверг использование РФ энергоресурсов для политического давления

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Москва не использовала и не использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления и отвергает любые политические выпады в адрес России на этот счет, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов (США и РФ - ИФ) 16 июня в Женеве. Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей "злонамеренную" деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес - беспочвенны и бесполезны. Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций", - прокомментировал Антонов совместное заявление Вашингтона и Берлина о поддержке Украины и обеспечении европейской энергобезопасности, слова посла приводятся на странице посольства в фейсбуке.

Антонов отметил, что Россия никому никогда не навязывала свои поставки, не использовала "энергоресурсы в качестве орудия политического давления".

"Строительство "Северного потока 2" и любых других российских экспортных трубопроводов является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы в нашем газе", - заявил посол.

РФ готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям, подытожил Антонов.

В среду стало известно, что США и ФРГ согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". В совместном заявлении указываются основные положения этих договоренностей. Берлин и Вашингтон договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и снижать зависимость Украины от потребления и транзита российского газа.

ФРГ обязуется создать "зеленый" фонд для энергетического перехода Украины, назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину, и предпринимать ответные действия в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на страны.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США продолжит рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом "Северный поток 2" даже после сделки с Германией.