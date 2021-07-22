Следующее правительство ФРГ будет соблюдать соглашение о "Северном потоке 2"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Новое правительство ФРГ после ухода с поста канцера Ангелы Меркель будет выполнять обязательства, взятые Германией в отношении "Северного потока 2", в том числе в плане продления транзита российского газа в Европу через Украину, заявил журналистам представитель госдепартамента США.

Как сообщалось, Меркель приняла решение об уходе с поста главы германского правительства в текущем году.

"Я думаю, что вы слышали от канцлера Меркель на прошлой неделе об этом обязательстве. Она сказала, что Украина будет транзитной страной после 2024 года, и что она также обязала будущие правительства Германии добиваться этого", - сказал американский дипломат.

По его словам, "Германия обязалась использовать все имеющиеся у нее рычаги воздействия для переговоров о продлении соглашения о транзите". Представитель госдепа заверил, что обязательства, изложенные в американо-германском заявлении, "помогут снизить риски, которые трубопровод будет представлять для Украины и европейской энергетической безопасности".

"Это действительно обязательства, как Соединенных Штатов, так и Германии, привлечь Россию к ответственности и понести расходы, если она решит использовать энергию в качестве оружия или совершить агрессивные действия против Украины", - сказал он, добавив, что обе страны "полны решимости довести это до конца".

Одновременно он заявил, что важным в соглашении с Германией является то, что "оно позволит продвигаться вперед в дискуссиях по ряду других областей, в том числе в области безопасности (Украины - ИФ), а не только говорить о "Северном потоке 2", поскольку наши отношения с Украиной невероятно важны".

"Мы решительно привержены суверенитету, территориальной целостности, независимости и евроатлантическому будущему Украины, и мы хотим поддержать Украину- безопасность Украины, процесс ее реформ", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что когда президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон, он сможет обсудить эти и другие вопросы с главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

"Мы действительно с нетерпением ждем этого и готовим почву", - заявил представитель госдепартамента США.

В среду стало известно, что США и ФРГ согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". Берлин и Вашингтон договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и снижать зависимость Украины от потребления и транзита российского газа.

ФРГ обязуется создать "зеленый" фонд для энергетического перехода Украины, назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину, и предпринимать ответные действия, если Россия будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США продолжит рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом "Северный поток 2" даже после сделки с Германией.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не использовала и не использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления. По его мнению, тональность соглашения ФРГ и США по "Северному потоку 2" "враждебная" и "в корне противоречит духу переговоров двух президентов (США и РФ) 16 июня в Женеве".