Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:48Заразились
на 23.07В России 6 078 522+23 811В мире 192 573 994+568 919

Французский эксперт заявил о возможности возникновения нового штамма COVID зимой

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Существует вероятность возникновения нового типа COVID-19 в эту зиму, заявил глава научного совета при президенте Франции профессор Жан-Франсуа Дельфрэси.

"Мы, вероятно, получим новый вариант в течение зимы", - приводят его слова французские СМИ.

Однако он отказался прогнозировать последствия подобного развития событий и предполагать, будет ли новый вариант вируса опаснее предыдущих. В то же время он уточнил, что у COVID-19 "довольно ограниченный" потенциал для мутаций.

"В последующую пару лет серьезным вызовом будет то, как мы будем сосуществовать в рамках двух миров - стран, где прошла вакцинация, и стран, где ее не было", - также сказал Дельфрэси.

В миреМакрон допустил введение обязательной вакцинации для всех жителей ФранцииЧитать подробнее

СМИ напоминают, что специалисты по инфекционным заболеваниям ранее призывали жителей Франции вернуться к соблюдению дистанции и ношению масок и утверждали, что "возвращение к нормальной жизни", возможно, произойдет в 2022 или 2023 годах.

В минувший понедельник, 19 июля, представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса COVID-19.

Со среды во Франции от посетителей кинотеатров, театров, бассейнов и спортивных учреждений стали требовать свидетельства, что они не больны COVID-19.

Ранее в пятницу Национальное собрание - нижняя палата парламента Франции - одобрила законопроект о введении "санитарных пропусков" в кафе и ресторанах с августа и об обязательной с сентября вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений и работников социальных служб.

Теперь проект изучит в ходе экстренной сессии Сенат - верхняя палата парламента. Правительство рассчитывает на одобрение инициативы к концу недели.

Всего во Франции за время пандемии COVID-19 выявлено свыше 5,93 млн заражений, 111,5 тыс. инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Июль.

20
В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации21 июля. За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации
Хроника 09 января 2020 года – 23 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Коронавирус

Новости по теме

Новости
Олимпиада-2020

Церемония открытия Олимпиады. Онлайн

Церемония открытия Олимпиады. Онлайн

Более 50 человек погибли из-за наводнения в китайской провинции Хэнань

Более 50 человек погибли из-за наводнения в китайской провинции Хэнань

Астрономы впервые наблюдали кольцо экзопланеты, которое формирует спутники

В Белоруссии ликвидировали больше десятка неправительственных организаций

Талибы согласны на прекращение огня при условии отставки правительства Гани

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 192,5 млн человек

Пандемия коронавируса

Премьер-министр Японии обсудил с главой Pfizer поставки вакцин в страну

Премьер-министр Японии обсудил с главой Pfizer поставки вакцин в страну

Что случилось этой ночью: пятница, 23 июля

Сенатор Круз будет добиваться введения санкций против "Северного потока 2"

Сенатор Круз будет добиваться введения санкций против "Северного потока 2"

МОК не разрешил ЕС пронести свой флаг на открытии Олимпиады

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');