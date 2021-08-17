США призвали Тегеран к возобновлению переговоров по СВПД

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Госдепартамент США считает, что Иран должен вернуться к переговорам по вопросам возобновления в полном объеме соблюдения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и прекратить развитие своей ядерной программы.

"Иран должен прекратить свою ядерную эскалацию и вернуться к переговорам, направленным на полное соблюдение СВПД", - говорится в распространенном заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

В заявлении отмечается, что США не устанавливают крайних сроков возобновления переговоров, однако нынешняя ситуация "не может продолжаться бесконечно". Заявление последовало за сообщением Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) о том, что Иран добился прогресса в работе над обогащенным металлическим ураном.

МАГАТЭ по итогам проведенной проверки сообщило, что Иран использовал 257 г урана, обогащенного до 20%.

Агентство добавило, что это был третий шаг в четырехэтапном плане Ирана. Четвертый предполагает изготовление топливной пластины реактора.

Прайс в связи с этим подчеркнул: "У Ирана нет реальной потребности в производстве металлического урана, который имеет прямое отношение к разработке ядерного оружия".

Ранее переговоры по СВПД в Вене были отложены в связи с президентскими выборами в Иране. Во время церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

Как сообщил ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, конкретная дата возобновления переговоров пока неизвестна, так как "дальше решение будет принимать иранское руководство". По его словам, сейчас "аналитики гадают, произойдет ли это 15 или 20 августа, кто-то называет сентябрь, а некоторые поговаривают даже об октябре". При этом он не исключил, что новая власть в Иране скорректирует позицию в переговорах.