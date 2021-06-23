США не смогут вакцинировать 70% взрослого населения к 4 июля

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила сообщения СМИ о том, что администрации не удастся выполнить поставленную президентом Джо Байденом цель - обеспечить 70% взрослого населения страны хотя бы одним уколом вакцины от COVID-19 ко Дню независимости США - 4 июля.

"Мы не видим, чтобы что-то пошло не так. Мы поставили перед собой смелую, амбициозную цель (...), и ожидается, что мы достигнем ее всего через пару недель после 4 июля", - сказала Псаки на брифинге в Белом доме.

По ее словам, оказалось, что вакцинировать молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет "гораздо труднее, чем более взрослых", поэтому администрация "удвоит усилия", чтобы сделать вакцину более доступной для этих возрастных групп.

Пресс-секретарь отметила, что уже достигнута цель вакцинации одной дозой 70% американцев в возрасте 30 лет и старше.

В мае Байден заявил: "Наша цель: к 4 июля вакцинировать 70% американцев хотя бы одной дозой вакцины, а 160 млн американцев пройдут полный курс вакцинации".

Координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс заявил журналистам, что потребуется "несколько дополнительных недель", чтобы достичь первоначальной цели, поставленной Байденом.

"Стране предстоит большая работа, особенно с 18-26 - летними. Реальность такова, что все больше молодых американцев считает, что COVID-19 - это не то, что влияет на них, и они все меньше стремятся привиться", - сказал он.

Зиентс признал, что США также не смогут к 4 июля полностью вакцинировать 160 млн американцев, отметив, что эту задачу планируется решить "не позднее середины июля".

К концу мая 50% граждан США в возрасте 18 лет и старше были полностью вакцинированы против COVID-19.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер вторника в США с начала пандемии COVID-19 выявлено 33 млн 564 тыс. 175 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 602 тыс. 447 летальных исходов заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией.