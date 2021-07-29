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Байден призвал штаты платить $100 привитым от COVID-19

Байден призвал штаты платить $100 привитым от COVID-19
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг призвал власти штатов использовать средства из "Американского плана спасения" для предоставления выплат в размере $100 лицам, недавно прошедшим вакцинацию от COVID-19, сообщает издание The Hill со ссылкой на Минфин США.

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Как говорится в заявлении Минфина, выплаты будут предоставлять только что привитым американцам в качестве "дополнительной меры поощрения". Такой шаг принимают с целью "увеличения показателей вакцинации защиты общества и спасения жизней".

"Министерство финансов готово предоставить техническую помощь штатам и органам местного самоуправления, чтобы они могли эффективно использовать средства для поддержки увеличения темпов вакцинации в их районах, кроме того, Министерство финансов будет сотрудничать с Министерством здравоохранения и социальных служб США в этих усилиях", - приводит The Hill выдержки из заявления ведомства.

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Как ожидается, позднее в четверг Байден выступит по программе вакцинации. Он объявит о новых мерах по увеличению темпов вакцинации от COVID-19. В частности, как сообщается, американский президент объявит об обязательной вакцинации сотрудников федеральных ведомств. В случае отсутствия вакцинации работники должны будут проходить регулярное тестирование на коронавирус.

Байден 20 января 2021 года анонсировал "Американский план спасения" на $1,9 трлн, из них $350 млрд - финансирование штатов и территориальных и местных органов управления на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. По данным The Hill, почти 70% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Однако в последнее время темпы вакцинации существенно снизились.

Ранее на этой неделе Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны. Там сообщили, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся вариантом "дельта" после вакцинации, могут быть заразными".

В понедельник 26 июня власти американского штата Калифорния и города Нью-Йорка потребовали, чтобы все государственные и муниципальные служащие вакцинировались от COVID-19 или регулярно проходили тестирование на коронавирус.

В США с начала пандемии выявили свыше 35 млн заражений COVID-19, более 628 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали около 29,6 млн случаев выздоровления от коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 29 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Джо Байден США COVID-19 Минфин США коронавирус

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