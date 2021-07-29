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Google отложил возвращение персонала в офис до 18 октября

Google отложил возвращение персонала в офис до 18 октября
Фото: David Paul Morris/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Google отложил возвращение большинства сотрудников в офис до 18 октября и объявил о политике, по которой весь персонал должен быть вакцинирован при возвращении с удаленной работы. Об этом сообщает Associated Press, указывая на письмо генерального директора корпорации Сундара Пичаи, отправленное работникам.

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До этого планировалось, что персонал компании вернется в офисы 1 сентября.

Требование об обязательной вакцинации сотрудников сначала будет распространяться на штаб-квартиру Google и другие офисы в США, а затем на подразделения компании в более чем 40 странах мира.

Пичаи подчеркнул, что работники будут прививаться в соответствии с местными законами, также будут учитываться отводы от вакцинации по медицинским и другим причинам.

Глава Google отметил высокий уровень вакцинации в компании, однако не указал долю привитых сотрудников.

Ранее в Google указывали на прогноз о том, что примерно 20% сотрудников корпорации продолжат работать дистанционно после открытия офисов компании осенью.

Еще около 60% работников перейдут на гибридный режим, и будут проводить три дня в офисе и два дня "там, где им лучше всего работается". Оставшиеся 20% смогут подать заявку на перевод в другой офис Google.

Хроника 09 января 2020 года – 29 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Google коронавирус Сундар Пичаи

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