В США предположили, что данные о случаях COVID-19 в стране ниже реальных

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Действительное количество случаев COVID-19 в США, вероятно, на 60% превосходит официальную статистику, сообщает в среду издание The Hill со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи из Вашингтонского университета пытались оценить уровень распространения вируса с помощью статистической модели, включавшей такие переменные как количество подтвержденных случаев, смертность, число тестирований на наличие вируса. В начале эксперты изучали обстановку в штатах Индиана и Огайо, используя несколько источников данных.

В результате ученые получили результаты, что на 7 марта 2021 года COVID-19 были инфицированы примерно 65 млн жителей США - 19,7% населения страны. При этом, согласно расчетам исследователей, в среднем лишь один из 2,3 случаев вируса подтверждался посредством тестирования: таким образом, 60% всех случаев не учитывалось в статистике.

"Наши результаты показывают, что о значительном большинстве инфицирований COVID-19 не сообщалось", - говорится в исследовании.

Авторы работы, объясняя расхождение в данных, также напомнили об отличиях в процедурах передачи сведений, практикуемых в разных штатах страны. Также они поставили под сомнение метод подсчета, используемый Центрами США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), поскольку он строится на основе учета случаев COVID-19, подтверждаемых в лабораторных условиях по стране, и не отражает адекватно ситуацию среди населения.

The Hill указывает, что это исследование подчеркивает необходимость как создания коллективного иммунитета против вируса - путем вакцинации, так и продолжения ношения масок в общественных местах, поскольку вирус распространился по стране сильнее, чем предполагалось.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 35,3 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 627 тыс. из них имели летальный исход. Более 29,5 млн человек выздоровели.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США суммарно выявлено свыше 34,6 млн инфицированных COVID-19, а число скончавшихся превысило 611 тысяч.